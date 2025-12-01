Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 11:56

Navidad en el Parque Omar: actividades gratuitas para disfrutar esta semana

Este lunes 1 de diciembre inician las actividades en La Villa Navideña y La Ruta de la Estrella del Parque Omar.

Navidad en el Parque Omar.

Navidad en el Parque Omar.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 1 de diciembre inician las actividades navideñas en el Parque Omar, donde se ofrecerán a todos los asistentes los espectáculos La Villa Navideña y La Ruta de la Estrella, desde las 4:00 p.m., para el disfrute de chicos y grandes.

Navidad 2025 en el Parque Omar

Lunes 1 de diciembre

  • Mercadito navideño: 4:00 p.m.
  • Encendida del arbolito: 5:00 p.m.
  • Show de villancicos: 5:00 p.m.
  • Show "La estrella fugaz": 6:00 p.m.

Martes 2 de diciembre

  • Mercadito navideño: 4:00 p.m.

Miércoles 3 de diciembre

  • Llegada de personajes: 4:00 p.m.
  • Mercadito navideño: 4:00 p.m.
  • Fonda de santa: 4:00 p.m.
  • Show de personajes: 7:00 p.m.
Embed - La Ruta del Parque Omar - Navidad on Instagram: "¡Prepárate para vivir la primera semana mágica en La Ruta del Parque! Disfruta de mercadillo navideño, cine, shows, fonda de Santa y mucho más Cada día una nueva forma de vivir la Navidad en el Parque Omar ¡Te esperamos!"
View this post on Instagram
En esta nota:
Seguir leyendo

Envuelven regalos que serán donados a niños en comunidades del interior del país

Farmacia robótica de la CSS: rapidez, precisión y mayor seguridad para los asegurados

Juan Diego Vásquez alerta sobre presuntas irregularidades en fondos del MEF enviados a municipios

Recomendadas

Más Noticias