Navidad en el Parque Omar: actividades gratuitas para disfrutar esta semana

Este lunes 1 de diciembre inician las actividades navideñas en el Parque Omar, donde se ofrecerán a todos los asistentes los espectáculos La Villa Navideña y La Ruta de la Estrella, desde las 4:00 p.m., para el disfrute de chicos y grandes.
Navidad 2025 en el Parque Omar
Lunes 1 de diciembre
- Mercadito navideño: 4:00 p.m.
- Encendida del arbolito: 5:00 p.m.
- Show de villancicos: 5:00 p.m.
- Show "La estrella fugaz": 6:00 p.m.
Martes 2 de diciembre
- Mercadito navideño: 4:00 p.m.
Miércoles 3 de diciembre
- Llegada de personajes: 4:00 p.m.
- Mercadito navideño: 4:00 p.m.
- Fonda de santa: 4:00 p.m.
- Show de personajes: 7:00 p.m.