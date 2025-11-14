Denuncian corte de árboles cerca del Parque Omar; residentes piden investigación

Residentes del corregimiento de San Francisco reportaron este jueves la tala y corte de árboles en áreas cercanas al Parque Recreativo Omar, específicamente a la altura de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin y zonas aledañas.

image

Aunque vecinos señalaron que se trataría de labores de poda autorizadas, varias personas denunciaron que no solo se están recortando ramas, sino que algunos árboles han sido cortados completamente, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Residentes de San Francisco piden investigación por cortes de árboles

Los residentes manifestaron temor por el impacto ambiental, especialmente en la flora y fauna del sector, donde aves, ardillas y otras especies dependen de la cobertura vegetal para sobrevivir.

“Esto no parece una poda. Hemos visto árboles enteros talados y no sabemos si existe un impacto que no están informando”, expresó una vecina del área que pidió reserva de su nombre.

image

Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado al Ministerio de Ambiente, así como a otras entidades competentes, para que investiguen el caso, verifiquen si los permisos corresponden a lo autorizado y determinen si existe daño ambiental.

Vecinos añadieron que mantendrán la vigilancia comunitaria y que continuarán documentando lo que ocurre en la zona para garantizar la protección de las áreas verdes que rodean el Parque Omar.