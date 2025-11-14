Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2025 - 09:35

Cancillería hace un llamado a la Asamblea por viajes a Taiwán, tras reacción del presidente Mulino

La Cancillería reafirma que la política exterior es potestad del Órgano Ejecutivo tras cuestionar posibles viajes de diputados a Taiwán, país que Panamá no reconoce.

Cancílleria hace llamado a la Asamblea Nacional de Panamá

ECO
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Cancillería de Panamá reitera su respeto a la independencia del Órgano Legislativo en el ejercicio de sus funciones constitucionales. No obstante, considera necesario recordar que la definición, conducción y representación de la política exterior del Estado corresponden exclusivamente al Órgano Ejecutivo, a través del Presidente de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE).

En consecuencia, el Ejecutivo es el único interlocutor válido del Estado panameño en sus relaciones con otros países y actores internacionales.

Cancillería de Panamá respalda declaraciones del presidente Mulino

La Cancillería de Panamá subraya esta posición tras las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien manifestó que no aprueba “eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán”, país el cual Panamá no reconoce desde el año 2017.

Asimismo, el Ministerio recuerda que Panamá mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China desde 2017, vínculo que enmarca y orienta las actuaciones oficiales del Estado en el ámbito internacional.

