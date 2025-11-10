Panamá 10 de noviembre de 2025 - 17:26

Panamá solicita a la Unión Europea ser excluido de listas discriminatorias durante la Cumbre CELAC-UE

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, solicitó la exclusión de Panamá de las listas discriminatorias de la Unión Europea.

Viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá

Viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann.

Cancillería
Ana Canto
Ana Canto

Durante su participación en la IV Cumbre CELAC-UE, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, solicitó la exclusión de Panamá de las listas discriminatorias de la Unión Europea, que mantienen al país catalogado como “no cooperante en materia fiscal”.

En su intervención, el viceministro expresó que es oportuno que América Latina, el Caribe y la Unión Europea afiancen sus conexiones y fortalezcan sus vínculos sobre la base del respeto mutuo y los valores compartidos, con miras a consolidar una genuina cooperación basada en objetivos comunes.

Guevara Mann destacó que ambas regiones comparten valores fundamentales, como el Estado de Derecho, el respeto a la integridad territorial de los Estados, el acatamiento del derecho internacional, la neutralidad y apertura a la navegación en los pasos marítimos internacionales, como el Canal de Panamá, y el multilateralismo.

Asimismo, abogó por una relación fluida, útil y provechosa entre ambas regiones, que permita construir alianzas sólidas y promover la unidad para alcanzar beneficios mutuos para los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa, informó la Cancillería de la República.

