Esteban De León: Fiscalía descarta muerte natural y testimonios revelan venta de sus pertenencias

El Ministerio Público mantiene activa la investigación por el homicidio del joven Esteban De León , de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado envuelto en una lona azul, tras varios días de desaparecido. La Fiscalía Superior de Homicidio y Femicidio confirmó que el caso no corresponde a una muerte natural, y que los principales sospechosos podrían enfrentar penas de hasta 63 años de prisión.

Testimonios revelan venta de pertenencias de Esteban De León

Durante la audiencia de garantías, se conoció que el intervalo post mortem superaba las 72 horas al momento del hallazgo. Testimonios revelaron que los sospechosos intentaron vender el auto de la víctima por 400 dólares y su teléfono celular por 300 dólares, publicando incluso la venta en un estado de WhatsApp.

El fiscal superior Jorge Ferguson explicó que las condiciones en que fue encontrado el cuerpo y las pertenencias del joven descartan cualquier hipótesis de muerte natural.

Fiscalía descarta muerte natural en el caso Esteban De León

“No es posible pensar con algún grado de lógica que esta persona haya muerto por causas naturales cuando fue encontrada en las condiciones en que fue encontrada. Las pertenencias de esta persona no dan pie a entender otra situación que no sea una muerte traumática”, indicó el fiscal.

En el proceso judicial, un juez de garantías ordenó la detención provisional de los dos sospechosos, mientras se investiga la posible participación de otras personas en el crimen.

De acuerdo con los testimonios recabados, el hermano de uno de los implicados habría visto al sospechoso conducir un vehículo similar al de la víctima, lo que reforzó la línea de investigación sobre la venta del auto y el teléfono celular.