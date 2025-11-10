La Villa de Los Santos Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 10:44

Presidente Mulino encabeza actos por los 204 años del Primer Grito de Independencia

El Presidente José Raúl Mulino encabeza actos por los 204 años del Grito de Independencia en La Villa de Los Santos

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

A esta hora se desarrollan los actos protocolares por la conmemoración de los 204 años del primer grito de independencia en La Villa de Los Santos, con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de otras autoridades nacionales y locales.

Durante la ceremonia, el mandatario hizo entrega del Pabellón Nacional al beisbolista panameño José “Chema” Caballero, en reconocimiento a su destacada participación en las Grandes Ligas. Caballero fue designado abanderado nacional del 10 de noviembre, como símbolo del orgullo y la excelencia deportiva panameña.

En paralelo, en el corregimiento de Juan Díaz todo está preparado para celebrar esta importante fecha con actividades culturales y desfiles, en homenaje a quienes marcaron el inicio del proceso independentista del país.

