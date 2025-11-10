Presidente Mulino encabeza actos por los 204 años del Primer Grito de Independencia

A esta hora se desarrollan los actos protocolares por la conmemoración de los 204 años del primer grito de independencia en La Villa de Los Santos, con la presencia del presidente de la República , José Raúl Mulino, acompañado de otras autoridades nacionales y locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987880860587024752&partner=&hide_thread=false Más imágenes de la ceremonia donde el beisbolista José “Chema” Caballero recibió el Pabellón Nacional, tras ser escogido como abanderado nacional del 10 de noviembre. @presidenciapma pic.twitter.com/4sLzUWCE3c — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2025

Durante la ceremonia, el mandatario hizo entrega del Pabellón Nacional al beisbolista panameño José “Chema” Caballero, en reconocimiento a su destacada participación en las Grandes Ligas. Caballero fue designado abanderado nacional del 10 de noviembre, como símbolo del orgullo y la excelencia deportiva panameña.

En paralelo, en el corregimiento de Juan Díaz todo está preparado para celebrar esta importante fecha con actividades culturales y desfiles, en homenaje a quienes marcaron el inicio del proceso independentista del país.