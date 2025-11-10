Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 06:00

Horario del Metro de Panamá para este lunes 10 de noviembre

El Metro de Panamá también anuncio el horario que se aplicará el lunes 10 de noviembre en las Líneas 1 y 2.

El Metro de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que, durante las Fiestas Patrias 2025, el servicio en la Línea 1 y Línea 2 operará de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. el lunes 10 de noviembre.

Este mismo horario se aplicará el viernes 28 de noviembre.

