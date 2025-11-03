Horario del Metro de Panamá: ¿A qué hora cierra hoy por fiestas patrias?

El Metro de Panamá informó que, con motivo de las Fiestas Patrias 2025, el servicio en la Línea 1 y Línea 2 operará en horario especial de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. el lunes 3 de noviembre.

Metro de Panamá mantendrá horarios

Metro de Panamá-Estaciones subterráneas .png Metro de Panamá

La entidad comunicó que este mismo horario se aplicará los días martes 4, miércoles 5, lunes 10 y viernes 28 de noviembre, fechas correspondientes a los feriados nacionales.

El Metro recomendó a los usuarios planificar sus traslados con anticipación y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales en sus canales digitales para garantizar un viaje seguro y ordenado durante las celebraciones patrias.