Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 15:01

Horario del Metro de Panamá: ¿A qué hora cierra hoy por fiestas patrias?

El Metro de Panamá operará en horario especial los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre por las Fiestas Patrias 2025.

El Metro de Panamá informó que, con motivo de las Fiestas Patrias 2025, el servicio en la Línea 1 y Línea 2 operará en horario especial de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. el lunes 3 de noviembre.

La entidad comunicó que este mismo horario se aplicará los días martes 4, miércoles 5, lunes 10 y viernes 28 de noviembre, fechas correspondientes a los feriados nacionales.

El Metro recomendó a los usuarios planificar sus traslados con anticipación y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales en sus canales digitales para garantizar un viaje seguro y ordenado durante las celebraciones patrias.

