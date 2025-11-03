Rodolfo Moreno es el abanderado del 3 de noviembre

En conmemoración del centésimo vigésimo segundo aniversario de la separación de Panamá de Colombia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este lunes 3 de noviembre la bandera nacional al abanderado oficial, Rodolfo Moreno , durante una ceremonia celebrada en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas.

Rodolfo Moreno fue distinguido como abanderado oficial de las Fiestas Patrias 2025 por su destacada trayectoria en el sector agropecuario, donde ha contribuido al fortalecimiento de la ganadería y la promoción del desarrollo rural en Panamá.

image

Entre los cargos que ha ocupado se destacan:

Presidente y Director de la Asociación de Criadores de Ganado de Panamá (CRICEPA) , periodos 2019-2021.

, periodos 2019-2021. Director Internacional de la American Brahman Breeder Association (ABBA) , periodo 2016-2018.

, periodo 2016-2018. Miembro fundador, presidente y director de la Panama Quarter Horse Association (PQHA) , periodos 1998-2006.

, periodos 1998-2006. Director de la Federación Mundial de Criadores Brahman , periodo 2016-2018.

, periodo 2016-2018. Presidente y miembro honorario del Club Rotario de Chitré, periodo 2002-2004.

Durante el acto protocolar, el presidente Mulino destacó la dedicación de Moreno al impulso del sector agropecuario nacional, resaltando su liderazgo y compromiso con el crecimiento sostenible del campo panameño.

La ceremonia forma parte de las actividades oficiales que marcan el inicio de las celebraciones patrias, donde se honra el legado histórico de la nación y a los panameños que contribuyen al desarrollo del país desde distintos ámbitos.