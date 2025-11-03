Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 14:16

Presidente Mulino recibe al pelotero panameño José 'Chema' Caballero en el Palacio de las Garzas

El presidente José Raúl Mulino dio la bienvenida al pelotero José ‘Chema’ Caballero, de los Yankees, durante las Fiestas Patrias en Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En el marco de las celebraciones patrias, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dio la bienvenida oficial al jugador panameño de Grandes Ligas, José ‘Chema’ Caballero, quien milita en los Yankees de Nueva York.

El deportista istmeño visitó el Palacio de las Garzas este 3 de noviembre, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y formó parte de las actividades protocolares en honor al 122.º aniversario de la Separación de Panamá de Colombia.

Durante el encuentro, el mandatario expresó su orgullo por el desempeño de Caballero en las Grandes Ligas, resaltando su talento y disciplina como ejemplo para la juventud panameña.

“Chema representa la constancia, el esfuerzo y la fe en los sueños que caracterizan al pueblo panameño”, destacó el presidente Mulino al recibir al pelotero chiricano. “Chema representa la constancia, el esfuerzo y la fe en los sueños que caracterizan al pueblo panameño”, destacó el presidente Mulino al recibir al pelotero chiricano.

Por su parte, el jugador agradeció la invitación y manifestó sentirse honrado de compartir las fiestas patrias en su tierra, antes de regresar a Estados Unidos para la recta final de la temporada 2025 con los Yankees.

La visita de José ‘Chema’ Caballero coincide con las actividades de los desfiles patrios en la capital, que reúnen a autoridades, bandas estudiantiles y delegaciones institucionales para rendir homenaje a la independencia y los símbolos nacionales.

