Presidente José Raúl Mulino entrega el Pabellón Nacional al abanderado del 3 de noviembre

El presidente de la República , José Raúl Mulino, encabezó este viernes el acto de entrega del Pabellón Nacional al abanderado oficial del 3 de noviembre, Rodolfo Moreno, en una ceremonia cargada de orgullo patriótico y simbolismo nacional.

El mandatario destacó el valor del tricolor panameño como emblema de soberanía y unidad nacional, símbolo del esfuerzo de generaciones que han forjado la historia del país.

Durante el acto, la Banda Republicana interpretó las notas del Himno Nacional, mientras el pabellón ondeaba en lo alto, marcando el inicio de las celebraciones por los 122 años de vida republicana de Panamá.

Posteriormente, el presidente Mulino, acompañado de su familia, se trasladó a la Basílica Catedral Santa María la Antigua, donde participó en el tradicional Te Deum en conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia, junto a ministros de Estado, representantes diplomáticos y autoridades nacionales.

El 3 de noviembre de 1903 marcó el nacimiento de la República de Panamá, fruto del valor y determinación de hombres y mujeres que alzaron su voz por la libertad del Istmo.