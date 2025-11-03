Te Deum de fe, esperanza y unidad marca el inicio de las Fiestas Patrias en Panamá

Con un llamado a la unidad, esperanza y compromiso por el país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, encabezó la participación del equipo de Gobierno en el Te Deum conmemorativo de las Fiestas Patrias, celebrado en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

La ceremonia fue oficiada por monseñor José Domingo Ulloa, quien recordó a los próceres de la patria que hace 122 años hicieron posible la independencia y la soberanía de Panamá. Durante el acto religioso, monseñor Ulloa invitó al presidente y a la primera dama a realizar la Oración por la Patria, poniendo en manos de Dios el futuro del país y de sus ciudadanos.

Te Deum de fe, esperanza y unidad en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a ministros, el cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en Panamá, participaron del Te Deum, en la Basílica Catedral Santa María la Antigua.

"El verdadero reconocimiento de la historia se demuestra con amor, justicia y servicio al prójimo", expresó el líder religioso, en un mensaje que destacó el valor de la fe y la humildad como pilares del progreso nacional.

Al Te Deum asistieron autoridades de los tres órganos del Estado, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, estamentos de seguridad, autoridades eclesiásticas y concejales capitalinos, reafirmando la tradición de fe que da inicio a las celebraciones patrias.

Monseñor Ulloa subrayó además que este 122.º aniversario de la Separación de Panamá de Colombia coincide providencialmente con un hecho histórico para la Iglesia Católica: la coronación pontificia de Santa María la Antigua, concedida por el papa León XIV el 9 de septiembre de 2025, fecha que también celebra los 512 años de la creación de la primera diócesis en Tierra Firme.