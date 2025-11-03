Presidente Mulino participa en sesión solemne con el alclade Mayer Mizrachi

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como invitado en la Sesión Solemne del Consejo Municipal de Panamá, celebrada este domingo en conmemoración de los 122 años de la Separación de Panamá de Colombia.

El acto tuvo lugar en el Palacio Demetrio H. Brid, en el corregimiento de San Felipe, y contó con la presencia de ministros de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático y concejales del distrito capital.

Presidente Mulino participa en sesión solemne por los 122 años

image

El mandatario ocupó el sitio central en la mesa principal, acompañado por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y el presidente del Consejo Municipal, Senén Mosquera.

Durante la sesión, la concejal por el corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, realizó la lectura del Acta de Independencia del Istmo, en honor a la gesta histórica del 3 de noviembre de 1903.

En su intervención, el alcalde Mizrachi agradeció al presidente Mulino y a su equipo de gobierno por la voluntad de colaboración institucional con el municipio y los representantes de corregimiento, sin distinción de afiliación política.