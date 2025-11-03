IMHPA emite aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 5 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente hasta el miércoles 5 de noviembre, debido a la incursión de la Onda Tropical #37 sobre el territorio nacional.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas pasaron de alerta amarilla a verde, luego de que los niveles de los ríos disminuyeran y se registrara una reducción en la saturación de los suelos.
A pesar de la mejora en las condiciones, el Sinaproc recordó que se mantiene un aviso de vigilancia nacional por posibles lluvias y tormentas eléctricas durante los próximos días.
Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y estar atentos a posibles avisos de emergencia.