Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 11:05

Encuentran auto incendiado en Pacora vinculado a investigación por desaparición en Tocumen

Autoridades investigan un auto incendiado hallado en Malengue, Pacora, presuntamente relacionado con la desaparición de una persona en Tocumen.

Encuentran auto incendiado en Pacora vinculado a investigación 

Encuentran auto incendiado en Pacora vinculado a investigación 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un vehículo incendiado fue hallado en el sector de Malengue, en Pacora, y según las primeras informaciones, estaría vinculado a la investigación por la desaparición de una persona reportada recientemente en el área de Tocumen.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias de inspección y recolección de evidencias, a fin de determinar si el auto tiene relación directa con el caso.

Autoridades investigan un auto incendiado hallado en Malengue, Pacora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985326641456050233&partner=&hide_thread=false

El vehículo, completamente calcinado, fue ubicado por unidades de la Policía Nacional durante un recorrido de vigilancia, quienes notificaron de inmediato a los investigadores de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del propietario del auto ni ofrecido detalles adicionales sobre la persona desaparecida, debido a que la investigación se mantiene en curso.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente reabre el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos

Rodolfo Moreno es el abanderado del 3 de noviembre

Presidente Mulino recibe al pelotero panameño José 'Chema' Caballero en el Palacio de las Garzas

Recomendadas

Más Noticias