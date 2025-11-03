Centros educativos y bandas independientes desfilan hoy 3 de noviembre en la Ruta 1

En conmemoración del Día de la Separación de Panamá de Colombia, el Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer la lista de centros educativos , estamentos de seguridad y bandas independientes que desfilarán hoy domingo 3 de noviembre en la Ruta 1, en el marco de las fiestas patrias 2025.

Lista de centros educativos, bandas estatales e independientes

Entre las delegaciones estudiantiles que participan este día se encuentran instituciones de gran trayectoria educativa y cultural, como:

Instituto Justo Arosemena (invitado, solo el 3 de noviembre)

Colegio Nuestra Señora de Lourdes

C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega (invitado)

The Preparatory School (invitado)

Instituto Rubiano (invitado)

Instituto Bilingüe San Lorenzo (invitado, solo el 3 de noviembre)

A estos se suman los estamentos de seguridad, quienes engalanan la jornada con su disciplina y presencia institucional:

Servicio de Protección Institucional (SPI)

Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)

Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)

Asimismo, las bandas independientes aportan su energía y ritmo característico a los desfiles patrios. Entre ellas destacan:

Banda Autónoma de Veteranos de Panamá

Concordia

San Cristóbal de Chepo

Banda Independiente Cristiana Éxodo 2019 (solo el 3 de noviembre)

Banda Independiente Décima Provincia (solo el 3 de noviembre)

Banda Generación de Oro

Las festividades patrias continúan desarrollándose con entusiasmo y civismo, rindiendo homenaje a los próceres que lograron la independencia del país en 1903.

El MEDUCA recordó que las rutas, horarios y orden de participación pueden estar sujetos a ajustes según las condiciones climáticas y logísticas del desfile.