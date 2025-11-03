Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 13:00

Centros educativos y bandas independientes desfilan hoy 3 de noviembre en la Ruta 1

El MEDUCA detalla los centros educativos, estamentos de seguridad y bandas independientes que participan en el desfile del 3 de noviembre en la Ruta 1.

Centros educativos

Centros educativos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En conmemoración del Día de la Separación de Panamá de Colombia, el Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer la lista de centros educativos, estamentos de seguridad y bandas independientes que desfilarán hoy domingo 3 de noviembre en la Ruta 1, en el marco de las fiestas patrias 2025.

Lista de centros educativos, bandas estatales e independientes

Entre las delegaciones estudiantiles que participan este día se encuentran instituciones de gran trayectoria educativa y cultural, como:

  • Instituto Justo Arosemena (invitado, solo el 3 de noviembre)
  • Colegio Nuestra Señora de Lourdes
  • C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega (invitado)
  • The Preparatory School (invitado)
  • Instituto Rubiano (invitado)
  • Instituto Bilingüe San Lorenzo (invitado, solo el 3 de noviembre)

A estos se suman los estamentos de seguridad, quienes engalanan la jornada con su disciplina y presencia institucional:

  • Servicio de Protección Institucional (SPI)
  • Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)
  • Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)

Asimismo, las bandas independientes aportan su energía y ritmo característico a los desfiles patrios. Entre ellas destacan:

  • Banda Autónoma de Veteranos de Panamá
  • Concordia
  • San Cristóbal de Chepo
  • Banda Independiente Cristiana Éxodo 2019 (solo el 3 de noviembre)
  • Banda Independiente Décima Provincia (solo el 3 de noviembre)
  • Banda Generación de Oro

Las festividades patrias continúan desarrollándose con entusiasmo y civismo, rindiendo homenaje a los próceres que lograron la independencia del país en 1903.

El MEDUCA recordó que las rutas, horarios y orden de participación pueden estar sujetos a ajustes según las condiciones climáticas y logísticas del desfile.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente reabre el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos

Rodolfo Moreno es el abanderado del 3 de noviembre

Presidente Mulino recibe al pelotero panameño José 'Chema' Caballero en el Palacio de las Garzas

Recomendadas

Más Noticias