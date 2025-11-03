Centros educativos y bandas independientes desfilan hoy 3 de noviembre en la Ruta 1

En conmemoración del Día de la Separación de Panamá de Colombia, el Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer la lista de centros educativos, estamentos de seguridad y bandas independientes que desfilarán hoy domingo 3 de noviembre en la Ruta 1, en el marco de las fiestas patrias 2025.
Lista de centros educativos, bandas estatales e independientes
Entre las delegaciones estudiantiles que participan este día se encuentran instituciones de gran trayectoria educativa y cultural, como:
- Instituto Justo Arosemena (invitado, solo el 3 de noviembre)
- Colegio Nuestra Señora de Lourdes
- C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega (invitado)
- The Preparatory School (invitado)
- Instituto Rubiano (invitado)
- Instituto Bilingüe San Lorenzo (invitado, solo el 3 de noviembre)
A estos se suman los estamentos de seguridad, quienes engalanan la jornada con su disciplina y presencia institucional:
- Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)
- Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)
Asimismo, las bandas independientes aportan su energía y ritmo característico a los desfiles patrios. Entre ellas destacan:
- Banda Autónoma de Veteranos de Panamá
- Concordia
- San Cristóbal de Chepo
- Banda Independiente Cristiana Éxodo 2019 (solo el 3 de noviembre)
- Banda Independiente Décima Provincia (solo el 3 de noviembre)
- Banda Generación de Oro
Las festividades patrias continúan desarrollándose con entusiasmo y civismo, rindiendo homenaje a los próceres que lograron la independencia del país en 1903.
El MEDUCA recordó que las rutas, horarios y orden de participación pueden estar sujetos a ajustes según las condiciones climáticas y logísticas del desfile.