Estos son los centros educativos que desfilan hoy 3 de noviembre por la Ruta 2

Te presentamos la lista de centros educativos que se presentarán en el desfile Patriótico en la Ruta 2, a lo largo de Vía España, en conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios y el Ministerio de Educación (Meduca), el recorrido inicia frente a la Iglesia del Carmen y finaliza en la Caja de Ahorros de Vía España, donde participarán más de 30 delegaciones estudiantiles, instituciones invitadas, estamentos de seguridad y bandas independientes.

Estos son los centros educativos que desfilan

El abanderado ministerial será la Escuela Vocacional Especial (IPHE), seguida por la participación de las Muchachas Guías y la Cruz Roja Panameña, quienes encabezarán el desfile junto a los motores de la Fuerza Pública.

Entre los centros educativos que forman parte de la Ruta 2 destacan:

Instituto Nacional (1907)

Colegio La Salle (1908)

Instituto Técnico Don Bosco (1908)

Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía (1923)

Colegio San Vicente de Paúl (1925)

Colegio St. Mary School (1930)

Colegio Javier (1948)

Instituto Alberto Einstein (1955)

Instituto Episcopal Panamá (1960)

Instituto Santa María la Antigua (1981)

Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat-Sen (1986)

Oxford International School (1987)

Instituto Profesional y Técnico Don Bosco (1995)

Centro Educativo Marie Poussepin (2004)

Philadelphia International School (2020)

Además, estarán presentes delegaciones invitadas como el Colegio Bilingüe de Cerro Viento, el Centro Bilingüe de Vista Alegre y el Centro Educativo Francisco Beckmann, junto con la Unión de Bandas USA 2025, una agrupación internacional invitada.

Los estamentos de seguridad que participarán incluyen la Policía Nacional y Migración, mientras que las bandas independientes aportarán ritmo y color con agrupaciones como la Banda Panamá para Cristo, la Banda Autónoma Metropolitana y la Banda Nacional Centenario, entre otras.