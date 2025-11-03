Estos son los centros educativos que desfilan hoy 3 de noviembre por la Ruta 2

Te presentamos la lista de centros educativos que se presentarán en el desfile Patriótico en la Ruta 2, a lo largo de Vía España, en conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios y el Ministerio de Educación (Meduca), el recorrido inicia frente a la Iglesia del Carmen y finaliza en la Caja de Ahorros de Vía España, donde participarán más de 30 delegaciones estudiantiles, instituciones invitadas, estamentos de seguridad y bandas independientes.
Estos son los centros educativos que desfilan
El abanderado ministerial será la Escuela Vocacional Especial (IPHE), seguida por la participación de las Muchachas Guías y la Cruz Roja Panameña, quienes encabezarán el desfile junto a los motores de la Fuerza Pública.
Entre los centros educativos que forman parte de la Ruta 2 destacan:
- Instituto Nacional (1907)
- Colegio La Salle (1908)
- Instituto Técnico Don Bosco (1908)
- Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía (1923)
- Colegio San Vicente de Paúl (1925)
- Colegio St. Mary School (1930)
- Colegio Javier (1948)
- Instituto Alberto Einstein (1955)
- Instituto Episcopal Panamá (1960)
- Instituto Santa María la Antigua (1981)
- Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat-Sen (1986)
- Oxford International School (1987)
- Instituto Profesional y Técnico Don Bosco (1995)
- Centro Educativo Marie Poussepin (2004)
- Philadelphia International School (2020)
Además, estarán presentes delegaciones invitadas como el Colegio Bilingüe de Cerro Viento, el Centro Bilingüe de Vista Alegre y el Centro Educativo Francisco Beckmann, junto con la Unión de Bandas USA 2025, una agrupación internacional invitada.
Los estamentos de seguridad que participarán incluyen la Policía Nacional y Migración, mientras que las bandas independientes aportarán ritmo y color con agrupaciones como la Banda Panamá para Cristo, la Banda Autónoma Metropolitana y la Banda Nacional Centenario, entre otras.