MiAmbiente reabre el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó la reanudación del ingreso al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro, tras haberse mantenido temporalmente restringido por medidas de seguridad.

El Ministerio de Ambiente comunica que se ha reanudado el ingreso al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro.

La entidad hace un llamado a los operadores de turismo, guías, lancheros y visitantes "que acaten las instrucciones de los…



La entidad ambiental exhortó a operadores turísticos, guías, lancheros y visitantes a seguir las indicaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes, con el fin de garantizar la seguridad y protección de los visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan de las riquezas naturales del parque.

MiAmbiente reiteró su compromiso con la preservación de los ecosistemas marinos y costeros de esta reserva natural, considerada uno de los destinos ecoturísticos más importantes del Caribe panameño.