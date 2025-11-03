Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 14:51

MiAmbiente reabre el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos

MiAmbiente reanudó el ingreso al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos e insta a seguir medidas oficiales para garantizar la seguridad de los visitantes.

MiAmbiente reabre Isla Bastimentos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó la reanudación del ingreso al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro, tras haberse mantenido temporalmente restringido por medidas de seguridad.

La entidad ambiental exhortó a operadores turísticos, guías, lancheros y visitantes a seguir las indicaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes, con el fin de garantizar la seguridad y protección de los visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan de las riquezas naturales del parque.

MiAmbiente reiteró su compromiso con la preservación de los ecosistemas marinos y costeros de esta reserva natural, considerada uno de los destinos ecoturísticos más importantes del Caribe panameño.

