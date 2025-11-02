MiAmbiente ordena cierre del Parque Nacional Isla Bastimentos.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó el cierre temporal del Parque Nacional Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, debido a las condiciones adversas del clima.
