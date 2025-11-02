Bocas del Toro Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 13:01

MiAmbiente ordena cierre del Parque Nacional Isla Bastimentos

Ana Canto
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó el cierre temporal del Parque Nacional Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, debido a las condiciones adversas del clima.

La entidad explicó que la medida busca salvaguardar la seguridad de visitantes y guardaparques, y recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las directrices emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

