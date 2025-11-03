4 de noviembre: Centros escolares y bandas independientes que desfilan en la Ruta 2

El Ministerio de Educación (MEDUCA) publicó el listado oficial de delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos que participarán en la Ruta 2 de los desfiles patrios del 4 de noviembre , Día de los Símbolos Patrios, en la ciudad de Panamá.

El desfile iniciará a las 7:30 a.m. desde la intersección de la Iglesia del Carmen, recorrerá la Vía España y finalizará en la estación del Metro de Vía Argentina, cerca de la casa matriz de la Caja de Ahorros.

Esta ruta contará con la participación de colegios oficiales, particulares, agrupaciones cívicas, estamentos de seguridad y bandas independientes, quienes rendirán homenaje a los símbolos que representan la soberanía e identidad nacional de Panamá.

Delegaciones – Ruta 2 del 4 de noviembre

Estamentos

Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

Abanderado Ministerial

Cuerpo de Bomberos de Panamá

Movimiento Nacional de los Mártires de Enero de 1964

Muchachas Guías

Asociación de Scouts de Panamá

Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO)

Delegaciones estudiantiles

Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega

Instituto Panamericano

Colegio María Inmaculada

Colegio Adventista Metropolitano

Colegio San Agustín

Instituto Alberto Einstein

Instituto Fermín Naudeau

Instituto América

Colegio José Remón Cantera

Instituto William H. Kilpatrick

Colegio Parroquial San Judas Tadeo

Instituto Tecnológico Barú

IPT Jeptha B. Duncan G.

Escuela Latinoamericana

Colegio Bilingüe Santo Domingo Savio

Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor

Escuela Francisco de Miranda

Academia Hossana

Colegio Europeo de Panamá

Academia Interamericana de Panamá (sede Cerro Viento)

Centro Educativo Básico General Ciudad Santa Fe

Delegaciones adicionales y bandas invitadas

Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano

Philadelphia International School

Banda Cristiana de Costa Rica (invitado internacional)

Colegio Pureza de María (invitado)

Colegio Ingeniero Tomás Guardia

The Preparatory School (invitado)

Colegio Rafael Quintero Villarreal

Centro Vocacional de Chapala

Instituto Benigno Jiménez Garay

Instituto Rubiano (invitado)

Colegio Internacional Saint George

Unión de Bandas USA 2025 (banda internacional)

Bandas Independientes FENABIP