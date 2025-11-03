4 de noviembre: Centros escolares y bandas independientes que desfilan en la Ruta 2

El Ministerio de Educación (MEDUCA) publicó el listado oficial de delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos que participarán en la Ruta 2 de los desfiles patrios del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, en la ciudad de Panamá.
El desfile iniciará a las 7:30 a.m. desde la intersección de la Iglesia del Carmen, recorrerá la Vía España y finalizará en la estación del Metro de Vía Argentina, cerca de la casa matriz de la Caja de Ahorros.
Esta ruta contará con la participación de colegios oficiales, particulares, agrupaciones cívicas, estamentos de seguridad y bandas independientes, quienes rendirán homenaje a los símbolos que representan la soberanía e identidad nacional de Panamá.
Delegaciones – Ruta 2 del 4 de noviembre
Estamentos
- Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
- Abanderado Ministerial
- Cuerpo de Bomberos de Panamá
- Movimiento Nacional de los Mártires de Enero de 1964
- Muchachas Guías
- Asociación de Scouts de Panamá
- Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO)
Delegaciones estudiantiles
- Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega
- Instituto Panamericano
- Colegio María Inmaculada
- Colegio Adventista Metropolitano
- Colegio San Agustín
- Instituto Alberto Einstein
- Instituto Fermín Naudeau
- Instituto América
- Colegio José Remón Cantera
- Instituto William H. Kilpatrick
- Colegio Parroquial San Judas Tadeo
- Instituto Tecnológico Barú
- IPT Jeptha B. Duncan G.
- Escuela Latinoamericana
- Colegio Bilingüe Santo Domingo Savio
- Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor
- Escuela Francisco de Miranda
- Academia Hossana
- Colegio Europeo de Panamá
- Academia Interamericana de Panamá (sede Cerro Viento)
- Centro Educativo Básico General Ciudad Santa Fe
Delegaciones adicionales y bandas invitadas
- Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano
- Philadelphia International School
- Banda Cristiana de Costa Rica (invitado internacional)
- Colegio Pureza de María (invitado)
- Colegio Ingeniero Tomás Guardia
- The Preparatory School (invitado)
- Colegio Rafael Quintero Villarreal
- Centro Vocacional de Chapala
- Instituto Benigno Jiménez Garay
- Instituto Rubiano (invitado)
- Colegio Internacional Saint George
- Unión de Bandas USA 2025 (banda internacional)
Bandas Independientes FENABIP
- Juan Demóstenes Arosemena
- CONCORDIA
- Banda Autónoma de Veteranos de Panamá
- Elimelec
- Nueva Innovación
- Del Reino
- San Cristóbal de Chepo
- Super Banda
- Banda Generación de Oro
- Panamá para Cristo
- Banda Autónoma Metropolitana
- Banda Nacional Centenario
- Mega Banda Miller
- Apocalipsis
- Belisario Porras
- El Hogar
- Banda Búho de Oro