Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz visita Panamá y se reúne con José Raúl Mulino

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó una visita oficial a Panamá este 3 de noviembre de 2025, fecha en que el país celebra el 122.º aniversario de la Separación de Colombia.
Durante su estancia, Paz sostuvo un encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, donde conversaron sobre temas de cooperación bilateral, integración regional y fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones.
Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz visita Panamá
La visita se da en el marco de las Fiestas Patrias panameñas, una fecha emblemática que conmemora más de un siglo de independencia y soberanía nacional.