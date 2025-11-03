Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 16:17

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz visita Panamá y se reúne con José Raúl Mulino

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con José Raúl Mulino en Panamá durante la conmemoración del 3 de Noviembre.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó una visita oficial a Panamá este 3 de noviembre de 2025, fecha en que el país celebra el 122.º aniversario de la Separación de Colombia.

Durante su estancia, Paz sostuvo un encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, donde conversaron sobre temas de cooperación bilateral, integración regional y fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

El mandatario panameño compartió en sus redes sociales un mensaje destacando el espíritu de hermandad que une a ambos países: "Que Panamá y Bolivia sigan fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que nos unen", expresó el presidente Mulino.

La visita se da en el marco de las Fiestas Patrias panameñas, una fecha emblemática que conmemora más de un siglo de independencia y soberanía nacional.

