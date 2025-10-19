Rodrigo Paz gana las elecciones en Bolivia y pone fin a 20 años de gobiernos socialistas

El centroderechista Rodrigo Paz fue elegido este domingo presidente de Bolivia , al imponerse en la segunda vuelta al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con más del 97% de las actas computadas.

Paz, de 58 años y economista de profesión, obtuvo 54.5% de los votos, frente al 45.4% alcanzado por su rival. Con su victoria, marca el fin de dos décadas de gobiernos socialistas y enfrenta el desafío de sacar al país de su peor crisis económica en 40 años.

De trotamundos a presidente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980070949627252795&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo El centroderechista Rodrigo Paz fue elegido este domingo presidente de Bolivia al vencer en el balotaje al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral con más del 97% de las actas computadas.



Paz obtuvo 54,5% de los… pic.twitter.com/EDJHgeMhg9 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz vivió una infancia marcada por el exilio familiar durante las dictaduras militares en Sudamérica.

“En la lucha de mis padres por la democracia, hemos vivido en 10 países diferentes”, recordó en una entrevista con la AFP. “En la lucha de mis padres por la democracia, hemos vivido en 10 países diferentes”, recordó en una entrevista con la AFP.

Nacido el 22 de septiembre de 1967 en España, también posee nacionalidad española y pasó su niñez en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Panamá, entre otros países.

Durante su campaña, Paz recorrió cientos de municipios bolivianos a lo largo de cinco años, destacando que “no soy un candidato de hace seis meses”, en alusión a su trabajo previo en contacto directo con comunidades y sectores productivos. El nuevo mandatario asumirá el poder en medio de grandes expectativas internas e internacionales, con promesas de reactivar la economía, atraer inversiones y fortalecer la institucionalidad democrática del país andino.

FUENTE: AFP