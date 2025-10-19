Explosión en Tumba Muerto: Fallece Ámbar Guelfi, una de las heridas en el edificio Alsacia

Una lamentable noticia enluta a Panamá. La doctora Ámbar Guelfi, una de las mujeres que resultó gravemente herida tras la explosión registrada el pasado jueves en un edificio ubicado en Tumba Muerto, falleció este domingo 19 de octubre, confirmaron fuentes médicas.

Guelfi de 37 años, permanecía internada en estado crítico desde el incidente, que dejó varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Menor afectado en la explosión fuera de peligro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980048709749755926?t=L8HwXej4P3CPVOJl07TMhQ&s=19&partner=&hide_thread=false Ámbar Guelfi, una de las mujeres que resultó gravemente herida en la explosión que se registró el pasado jueves en un edificio en Tumba Muerto, falleció este domingo 19 de octubre, confirmaron médicos. pic.twitter.com/O26HUH5Uy3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2025

Por otro lado, su hijo de 9 años que también resultó afectado se encuentra fuera de peligro, según informaron los especialistas que atienden el caso, sin embargo su madre lucha por su vida.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión y garantizar la seguridad de los residentes del área afectada.