IMHPA alerta sobre lluvias y tormentas en Panamá hasta el 21 de octubre 2025

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas que se mantendrá vigente hasta el martes 21 de octubre de 2025.
Áreas bajo aviso según IMHPA
El aviso afecta a las siguientes provincias y comarcas:
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Veraguas
- Los Santos
- Herrera
- Colón
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
- Comarca Ngäbe Buglé
- Comarca Emberá Wounaan
- Comarca Guna Yala
El IMHPA exhorta a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima y preparar rutas de evacuación en caso de emergencia.