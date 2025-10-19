Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2025 - 11:55

IMHPA alerta sobre lluvias y tormentas en Panamá hasta el 21 de octubre 2025

El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el martes 21 de octubre en varias provincias y comarcas de Panamá. Se recomienda precaución.

Clima según IMHPA

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas que se mantendrá vigente hasta el martes 21 de octubre de 2025.

Las autoridades recomiendan a la población mantener precaución, especialmente en las zonas más vulnerables a inundaciones y deslizamientos, y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Áreas bajo aviso según IMHPA

El aviso afecta a las siguientes provincias y comarcas:

  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Herrera
  • Colón
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Comarca Guna Yala

El IMHPA exhorta a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima y preparar rutas de evacuación en caso de emergencia.

