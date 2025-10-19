IMHPA alerta sobre lluvias y tormentas en Panamá hasta el 21 de octubre 2025

Clima según IMHPA TReporta

Por Noemí Ruíz El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas que se mantendrá vigente hasta el martes 21 de octubre de 2025.

Las autoridades recomiendan a la población mantener precaución, especialmente en las zonas más vulnerables a inundaciones y deslizamientos, y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Áreas bajo aviso según IMHPA El aviso afecta a las siguientes provincias y comarcas: Bocas del Toro

Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Colón

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Ngäbe Buglé

Comarca Emberá Wounaan

Comarca Guna Yala El IMHPA exhorta a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima y preparar rutas de evacuación en caso de emergencia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979939141665108076?t=PVFmUH1-Bj5lxmUmk8mzkQ&s=19&partner=&hide_thread=false El @imhpapma emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el martes 21 de octubre. pic.twitter.com/sIYaGrDarY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2025