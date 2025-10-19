Cancillería rinde homenaje en Los Santos al educador panameño Francisco Céspedes

En un emotivo acto académico y cultural, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Gobernación de Los Santos rindieron tributo al insigne intelectual panameño Francisco Céspedes, con motivo del vigésimo octavo aniversario de su desaparición física (1906-1997).

El homenaje, realizado en su tierra natal Las Tablas, contó con la participación de representantes de los ministerios de Cultura y Educación, así como de la Asociación Educativa Francisco Céspedes, con el objetivo de resaltar su legado en la educación panameña y continental, además de su contribución al multilateralismo y la cooperación internacional.

La jornada inició con una misa de recordación en la Iglesia Santa Librada, oficiada por el padre Carlos Rivera, quien destacó los valores éticos y morales del profesor Céspedes. Posteriormente, la ceremonia continuó en el Salón Aquiles Espino de la Dirección Regional de Educación, donde el gobernador Fernando González subrayó que Céspedes “sembró conocimiento y excelencia a través del poder transformador de la educación de calidad”.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, recordó su papel en la fundación de la Universidad de Panamá y su influencia en la formación de generaciones de docentes.

Durante la conferencia magistral, la diplomática peruana Aelín Pérez Ramírez, secretaria ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello, comparó el pensamiento de Andrés Bello y Francisco Céspedes, destacando su visión de una educación integral, científica y moderna que coloca al maestro y al estudiante en el centro del desarrollo nacional.