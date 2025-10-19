Cox presentó su plan estratégico 2026-2028 en el primer Capital Markets Day de la compañía en Londres

La utility global Cox presentó su Plan Estratégico 2026–2028 durante su primer Capital Markets Day , celebrado en Londres. En el evento, la compañía dio a conocer su hoja de ruta para los próximos tres años, enfocada en consolidar su presencia internacional mediante la expansión en seis regiones clave, entre ellas el Arco Central, integrado por Panamá y Ecuador.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la presentación de la reciente adquisición en México, una operación estratégica que permitió a Cox completar con tres años de antelación los objetivos previstos en su plan anterior (2025–2028), alcanzando los máximos estimados en ventas y EBITDA.

Como parte de esta nueva etapa, el Plan 2026–2028 contempla una inversión de más de 5.500 millones de euros orientada a impulsar proyectos de agua, energía y sostenibilidad. La compañía proyecta aumentar sus ingresos desde 1.200 millones en 2025 hasta entre 6.000 y 6.500 millones en 2028 , con un EBITDA estimado de entre 1.500 y 1.600 millones de euros.

“ Este Capital Markets Day marca el inicio de una nueva etapa para Cox. Presentamos una hoja de ruta con objetivos claros de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, que refuerzan nuestra visión tras avanzar con paso firme en cada uno de nuestros compromisos”, señaló Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de la compañía.

Durante el encuentro, Cox también repasó los logros alcanzados desde su salida a Bolsa en noviembre de 2024, subrayando el cumplimiento de sus compromisos con el mercado y la ejecución eficaz de su estrategia.

El evento contó con la participación del equipo directivo de Cox y puede visualizarse en: https://streamstudio.world-television.com/1498-2821-42426/en

Sobre Cox

Con sede en España, Cox es una utility de agua y energía que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible. Es líder mundial en la conservación y gestión eficiente de los recursos hídricos, especializada en tecnologías de desalinización, reutilización y tratamiento de agua, además de un actor importante en la generación y transmisión de energía verde, con presencia en América, Europa, Oriente Medio y África. Desde el 15 de noviembre de 2024, la compañía cotiza en las Bolsas de Valores Españolas.