Ministerio Público investiga salida no autorizada de dos menores del Hogar Beatriz Jaén

Ministerio Público investiga salida no autorizada

Por Noemí Ruíz El Ministerio Público (MP) informó que ha iniciado una investigación de oficio tras la salida no autorizada de dos menores del Hogar Beatriz Jaén, centro adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Ministerio Público y el MIDES mantienen las diligencias Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979988752303817068&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación de oficio tras la salida no autorizada de dos menores del Hogar Beatriz Jaén, adscrito al @MIDESPma, quienes alertaron la situación. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/PUipe2j9Gh — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2025 Según el comunicado, fue el propio MIDES quien alertó a las autoridades sobre la situación, lo que permitió la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

