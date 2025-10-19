Ministerio Público investiga salida no autorizada de dos menores del Hogar Beatriz Jaén

El Ministerio Público (MP) informó que ha iniciado una investigación de oficio tras la salida no autorizada de dos menores del Hogar Beatriz Jaén, centro adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Ministerio Público y el MIDES mantienen las diligencias
Según el comunicado, fue el propio MIDES quien alertó a las autoridades sobre la situación, lo que permitió la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades indicaron que se mantienen las diligencias necesarias para garantizar la protección integral de los menores y reforzar los protocolos de seguridad en los albergues bajo supervisión estatal.