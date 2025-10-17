Aprehenden a adulta mayor ucraniana de 80 años con armas de fuego y municiones en Chiriquí

Aprehenden a adulta mayor ucraniana de 80 años con armas de fuego y municiones.

El Ministerio Público realizó allanamientos en dos residencias ubicadas en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, pertenecientes a ciudadanos de nacionalidad ucraniana, donde decomisó armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, además de aprehender a una adulta mayor de 80 años.

De acuerdo con las autoridades, la adulta mayor fue liberada posteriormente. Se informó que es madre de dos ciudadanos ucranianos, ambos jubilados, quienes vendieron sus bienes en su país y adquirieron terrenos en Panamá.

En la primera residencia, los investigadores hallaron ocho armas de fuego, cinco réplicas de rifles, una pistola de aire comprimido y 39,500 municiones de distintos calibres. También se decomisaron láminas de oro y plata, así como unos 35 mil dólares en efectivo.

Durante el segundo allanamiento, se encontraron ocho armas de fuego adicionales, 300 municiones, proveedores, cuatro computadoras portátiles, radios de comunicación, rastreadores con GPS satelital y 9 mil dólares.

Según el reporte oficial, todo el armamento cuenta con los permisos correspondientes, a excepción de las armas de aire comprimido, que no requieren autorización en Panamá.