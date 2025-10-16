Ministerio Público investiga presunta venta de contenedores estatales en La Chorrera. Ministerio Público

Por Ana Canto El Ministerio Público informó que la Sección de Atención Primaria de La Chorrera inició una investigación de oficio por el posible delito de peculado, tras publicaciones en redes sociales sobre la presunta venta de contenedores propiedad del Estado.

De acuerdo con la información, las indagaciones surgen a raíz de reportes en redes sociales que señalan que algunos contenedores, anteriormente utilizados para la reclusión de privados de libertad en La Chorrera y donados por el Ministerio de Gobierno a la Alcaldía del distrito, habrían sido puestos en venta a través de plataformas digitales.

