Fiscalía de San Miguelito investiga explosión en PH Alsacia Towers que dejó tres heridos de gravedad

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de San Miguelito inició una investigación por la explosión ocurrida en el piso 13 de la torre 1 del PH Alsacia Towers, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro, que dejó a tres personas heridas con quemaduras de gravedad en la madrugada del jueves 16 de octubre.

La sección de atención primaria inició la verificación del estado de salud de los residentes afectados.

#AcciónInvestigativa | La Fiscalía Regional de San Miguelito avanza en las investigaciones por la explosión registrada esta madrugada en el sector de El Bosque. pic.twitter.com/Ymy2uqNCt4 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 16, 2025

Una vez que el Benemérito Cuerpo de Bomberos realice las inspecciones correspondientes y determine la magnitud de los daños, se autorizará el ingreso de los habitantes de los apartamentos para recuperar sus enseres. Los bomberos también serán los encargados de evaluar la seguridad habitacional de los apartamentos involucrados.

La explosión, presuntamente provocada por el sistema de gas, dejó a tres personas heridas, entre ellas un menor de 9 años con quemaduras en el 21 % de su cuerpo, una mujer de 37 años con quemaduras superiores al 70 % y una adulta mayor de 62 años con quemaduras del 40 %.

Durante el incidente, fueron evacuadas más de 400 personas y se restringió el ingreso a todos los residentes de la torre 1.