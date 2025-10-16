Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 17:55

MEDUCA habilitará el viernes 17 de octubre el Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL)

Según MEDUCA, los aspirantes podrán postularse a cinco vacantes para los cargos de maestro, profesor, supervisor nacional, entre otros.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) habilitará desde el 17 de octubre el Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL), en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.º 56 de 2025. Este sistema busca poner fin a prácticas irregulares y garantizar transparencia y equidad en los nombramientos docentes.

Según el decreto, se establecen los requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal docente, de supervisión educativa y directivos de los centros educativos del primer y segundo nivel de enseñanza.

Asimismo, los aspirantes podrán postularse a cinco vacantes para los cargos de maestro, profesor, supervisor nacional, supervisor regional, director o subdirector de centros educativos, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes.

Nuevos requisitos y procedimientos para la selección y nombramiento del MEDUCA

  • La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.
  • La selección de todas las vacantes será por concurso público.
  • La realización de los concursos y traslados de forma 100 % digital.
  • La selección de elegibles basada en los méritos profesionales, éticos, experiencia y formación.
  • La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos.
  • La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección de personal.
