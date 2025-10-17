Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 07:11

Estudiantes del ITSE ganan Hackathon Internacional de Logística

ITSE logra por tercer año consecutivo el primer lugar en el Hackathon Internacional de Logística, destacando su liderazgo académico e innovación.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Por tercer año consecutivo, los estudiantes de la carrera de Operaciones Logísticas de la Escuela de Negocios del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) obtuvieron el primer lugar en el Hackathon Internacional de Logística, un evento que reúne a universidades de América Latina y Europa.

El Hackathon, organizado por ICIL Logistics, desafía a los participantes a desarrollar soluciones innovadoras para retos logísticos empresariales, promoviendo la creatividad, el pensamiento estratégico y el trabajo en equipo.

En esta edición, los estudiantes Javier Santos y Jennifer Rodríguez representaron a Panamá y al ITSE, imponiéndose con una propuesta innovadora, creativa y viable ante un desafío logístico global. Además, los alumnos Gabriel Díaz y Gitzel Quintero obtuvieron el tercer lugar, reforzando el prestigio de la institución en el ámbito internacional.

"El ITSE se consolida como un referente en la formación técnica y profesional en logística, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la innovación tecnológica", destacó la entidad.

Este nuevo triunfo posiciona al ITSE como líder regional en la enseñanza logística, impulsando a jóvenes panameños hacia una educación con impacto global.

