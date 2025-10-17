Rehabilitan puente sobre el río Cañazas; construcción del puente modular iniciará en 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que fue habilitado el tránsito sobre el puente rehabilitado del río Cañazas, en el corregimiento de Santiago Este, lo que permite restablecer la conexión vial para los residentes y transportistas del área.
Los trabajos realizados incluyeron la rehabilitación completa del puente, con nuevas bases de soporte y barandales de seguridad, a fin de garantizar un paso seguro mientras avanza la planificación del nuevo puente modular de dos vías, cuya construcción está programada para iniciar en febrero de 2026.