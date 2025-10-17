Colón Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 08:07

Mujer es arrollada por tren de carga; llevaba audífonos y no escuchó las advertencias

Una mujer de 48 años fue arrollada por un tren de carga en Cuatro Altos, Colón. Llevaba audífonos y no escuchó las advertencias, según testigos.

Foto/Delfia Cortez
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer de 48 años resultó gravemente herida luego de ser arrollada por un tren de carga en el área de Cuatro Altos, provincia de Colón, según reportes preliminares.

Testigos del hecho indicaron que la mujer llevaba audífonos al momento del accidente y no escuchó los gritos de las personas que intentaban alertarla sobre la proximidad del tren.

Mujer resulta herida tras ser arrollada por tren de carga en Cuatro Altos

Tras el impacto, fue auxiliada por residentes del lugar y unidades de emergencia, quienes la trasladaron al Cuarto de Urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

