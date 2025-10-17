Mujer es arrollada por tren de carga; llevaba audífonos y no escuchó las advertencias

Una mujer de 48 años resultó gravemente herida luego de ser arrollada por un tren de carga en el área de Cuatro Altos, provincia de Colón, según reportes preliminares.

Testigos del hecho indicaron que la mujer llevaba audífonos al momento del accidente y no escuchó los gritos de las personas que intentaban alertarla sobre la proximidad del tren.

Mujer resulta herida tras ser arrollada por tren de carga en Cuatro Altos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978977695628431439&partner=&hide_thread=false Una mujer de 48 años fue arrollada por el tren de carga en el área de Cuatro Altos, de la provincia de Colón.



Algunas personas que se encontraban en el lugar llamaron a los servicios de emergencia y fue trasladada al Cuarto de Urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero para… pic.twitter.com/wyjEnBhOGk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2025

Tras el impacto, fue auxiliada por residentes del lugar y unidades de emergencia, quienes la trasladaron al Cuarto de Urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.