MiBus: Nuevas normas y mascotas pequeñas permitidas desde 20 octubre

A partir del lunes 20 de octubre de 2025, el sistema de transporte público MiBus implementará un nuevo Reglamento de Usuario con 41 disposiciones, de las cuales 22 son totalmente nuevas, orientadas a garantizar seguridad, orden y respeto dentro de los autobuses y zonas pagas.

Entre las principales prohibiciones que regirán se encuentran:

Fumar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.

Ingresar con objetos peligrosos o inflamables.

Comer o beber dentro de las instalaciones.

Ensuciar, dañar o realizar actos vandálicos en la infraestructura.

Vender productos, realizar actividades comerciales o pedir dinero.

Usar bocinas, radios o dispositivos con volumen alto.

Impedir el libre tránsito o el acceso a los buses.

MiBus implementa nuevas normas de convivencia

Estas normas forman parte de la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, con la que MiBus busca crear conciencia sobre el comportamiento responsable de los usuarios y fomentar un entorno de respeto en el transporte público.

Además, el reglamento establece que los pasajeros podrán viajar con perros guía o mascotas pequeñas, siempre que se cumplan ciertas condiciones:

Transportarse en jaulas o bolsos adecuados .

. Mantenerse en el regazo del dueño durante todo el recorrido.

durante todo el recorrido. No ocupar asientos ni obstruir los pasillos.

Con estas medidas, MiBus busca mejorar la experiencia de viaje, garantizar la convivencia responsable entre los usuarios y proteger la infraestructura del sistema de transporte público.