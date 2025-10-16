Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 15:13

Calendario PASE-U 2025: todos los centros de pago para este viernes 17 de octubre

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el viernes 17 octubre en las provincias de Arraiján, Colón y Veraguas.

Calendario PASE-U 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 17 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Darién y Veraguas.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el 17 de octubre

Provincia de Colón

  • Donoso: Guásimo

Arraiján

  • Arraiján

La Chorrera

  • Puerto Caimito
  • Playa Leona
  • El Coco
  • Herrera
  • Arado
  • Mendoza
  • Amador
  • Feuillet
  • Obaldía

Veraguas

  • Montijo
  • Isla de Montijo
  • Nuevo Santiago
  • Atalaya
  • Santiago
  • Mariato
  • La Mesa

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
