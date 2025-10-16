MOP inicia trabajos nocturnos en el Puente de Las Américas

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que a partir del lunes 20 de octubre de 2025 se realizarán trabajos de reparación en la rodadura de losa del Puente de Las Américas, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., como parte del proyecto de “Mantenimiento y Evaluación del Puente de Las Américas”.

Estas labores se extenderán hasta el viernes 31 de octubre de 2025, y buscan garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura vial, considerando la alta circulación de vehículos en este punto estratégico del país.

A partir del próximo lunes 20 de octubre se realizarán trabajos de reparación en la rodadura de losa del Puente de Las Américas, en horario de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., informó el @MOPPma.



Estos trabajos se llevarán a cabo hasta el viernes 31 de octubre de 2025, y forman parte del… pic.twitter.com/nbMiZmKeaf

El MOP recomienda a los conductores:

Respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal de seguridad vial.

y las indicaciones del personal de seguridad vial. Mantener una velocidad máxima de 40 km/h durante los trabajos.

durante los trabajos. Planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos por las restricciones temporales.

Estas medidas buscan minimizar riesgos y garantizar la seguridad de todos los usuarios mientras se ejecutan las reparaciones nocturnas en una de las principales vías de tránsito del país.