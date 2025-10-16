Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 16:00

MOP inicia trabajos nocturnos en el Puente de Las Américas

Desde el 20 hasta el 31 de octubre de 2025, el MOP realizará reparaciones nocturnas en el Puente de Las Américas. Conductores deben respetar señalizaciones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir del lunes 20 de octubre de 2025 se realizarán trabajos de reparación en la rodadura de losa del Puente de Las Américas, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., como parte del proyecto de “Mantenimiento y Evaluación del Puente de Las Américas”.

Estas labores se extenderán hasta el viernes 31 de octubre de 2025, y buscan garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura vial, considerando la alta circulación de vehículos en este punto estratégico del país.

MOP anuncia trabajos nocturnos de reparación en el Puente de Las Américas

El MOP recomienda a los conductores:

  • Respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal de seguridad vial.
  • Mantener una velocidad máxima de 40 km/h durante los trabajos.
  • Planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos por las restricciones temporales.

Estas medidas buscan minimizar riesgos y garantizar la seguridad de todos los usuarios mientras se ejecutan las reparaciones nocturnas en una de las principales vías de tránsito del país.

