Policía Nacional gradúa a 37 nuevos licenciados en Administración Policial

La Policía Nacional de Panamá celebró el acto de graduación de la Vigésima Quinta Promoción “Coronel Tomás Armuelles Pérez”, en el que un total de 37 personas obtuvieron el título de Licenciados en Administración Policial, tras culminar su formación académica y profesional.
La promoción está compuesta por 32 caballeros y 5 damas, quienes se prepararon durante más de tres años para asumir responsabilidades en la gestión administrativa y operativa de la institución.
Policía Nacional de Panamá graduó a 37 nuevos licenciados
Durante la ceremonia, se reconoció a los tres primeros puestos de honor de la promoción:
- Primer Puesto de Honor Sigma Lambda: Luis Ángel Chozo Riojas, de Perú.
- Segundo Puesto de Honor: Bryan Tunqui Parra, de Perú.
- Tercer Puesto de Honor: Moisés Alí Abrego Castrellón, de Panamá.
Este grupo de licenciados reforzará la capacidad administrativa y profesional de la institución, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la gestión policial en todo el país.