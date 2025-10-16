Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 08:37

Desmantelan red de extorsionadores en Panamá y Panamá Oeste con 10 detenidos

La Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada desmantelaron red de extorsionadores que operaba bajo amenazas y sitios web falso

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada permitió desmantelar una red de extorsionadores que operaba en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, logrando la aprehensión de 10 personas, entre ellas 6 mujeres y 4 hombres.

Según informó la Policía Nacional, el grupo extorsionaba a sus víctimas mediante amenazas e intimidación, exigiendo pagos de dinero bajo el engaño de liberar a familiares supuestamente secuestrados.

Extorsionadores que operaba mediante amenazas y sitios web falsos

Además, los involucrados creaban sitios web falsos con contenido sexual, donde solicitaban información personal de los usuarios para luego extorsionarlos utilizando dicho material.

Las autoridades destacaron que las diligencias se realizaron de manera coordinada en varias localidades y forman parte de los esfuerzos continuos para combatir la extorsión y los delitos cibernéticos en Panamá.

Con estas acciones, la Policía Nacional y la Fiscalía buscan proteger a la ciudadanía de delitos que generan temor y afectan la seguridad pública, además de garantizar la aplicación efectiva de la ley.

