Aduanas retiene más de 20 mil dólares sin declarar a dos viajeros provenientes de Venezuela y Perú

Aduanas retiene más de 20 mil dólares sin declarar en el Aeropuerto de Tocumen.

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas detectaron $28,968 no declarados en dos pasajeros provenientes de Venezuela y Perú, durante controles realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Mediante un análisis de perfil de riesgo y una revisión por escáner, se descubrió el dinero oculto entre el equipaje y las pertenencias personales de los viajeros. Ambos fueron remitidos a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.