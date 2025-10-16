Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 10:49

Aduanas retiene más de 20 mil dólares sin declarar a dos viajeros provenientes de Venezuela y Perú

Mediante un análisis de perfil de riesgo y una revisión por escáner, Aduanas descubrió el dinero oculto entre el equipaje de los pasajeros.

Aduanas retiene más de 20 mil dólares sin declarar en el Aeropuerto de Tocumen. 

Ana Canto
Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas detectaron $28,968 no declarados en dos pasajeros provenientes de Venezuela y Perú, durante controles realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Mediante un análisis de perfil de riesgo y una revisión por escáner, se descubrió el dinero oculto entre el equipaje y las pertenencias personales de los viajeros. Ambos fueron remitidos a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

