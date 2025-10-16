Niño herido en explosión de Tumba Muerto está fuera de peligro; pero solicitan donación de sangre

El Hospital del Niño informó que el niño de 9 años que resultó herido tras la explosión ocurrida la madrugada de este jueves en el edificio Alsacia Towers se encuentra estable en la Sala de Quemados.
Donación de sangre para dos adultas heridas por la explosión
Asimismo, el Municipio de San Miguelito solicitó donaciones de sangre para Ámbar Guelfi en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), tipo O-, y para Nilka De Obaldía, de cualquier tipo sanguíneo.
Por otra parte, la administración del edificio Alsacia Towers estará recibiendo donaciones de agua, frutas y snacks para apoyar a las familias afectadas por la explosión.