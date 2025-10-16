Niño herido en explosión de Tumba Muerto está fuera de peligro; pero solicitan donación de sangre

Niño herido en explosión de Tumba Muerto está fuera de peligro.

El Hospital del Niño informó que el niño de 9 años que resultó herido tras la explosión ocurrida la madrugada de este jueves en el edificio Alsacia Towers se encuentra estable en la Sala de Quemados.

Durante su evaluación inicial, el menor presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en un 31% de la superficie corporal y permanece bajo manejo médico especializado para recibir atención integral. Debido a su condición, requerirá transfusiones de sangre, por lo que el hospital exhorta a la comunidad a colaborar con donaciones voluntarias de tipo O-.

Donación de sangre para dos adultas heridas por la explosión

Asimismo, el Municipio de San Miguelito solicitó donaciones de sangre para Ámbar Guelfi en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), tipo O-, y para Nilka De Obaldía, de cualquier tipo sanguíneo.

Por otra parte, la administración del edificio Alsacia Towers estará recibiendo donaciones de agua, frutas y snacks para apoyar a las familias afectadas por la explosión.