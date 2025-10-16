Rector de la UP responde a declaraciones del presidente Mulino sobre Ciudad Universitaria

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, respondió al señalamiento realizado más temprano por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien indicó que no será posible llevar a cabo el proyecto de Ciudad Universitaria debido a la “falta de cooperación” de la universidad.

Según el rector, la solicitud de cooperación planteada por el presidente contemplaba la posibilidad de que la institución cediera los terrenos que actualmente ocupa su campus principal, el Octavio Méndez Pereira.

Flores se manifestó a favor de la construcción de un nuevo campus universitario, pero enfatizó que esto no debe implicar la pérdida del histórico campus.