Servicio Nacional de Migración abre inscripciones para aspirantes a inspector migratorio

El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció la apertura de inscripciones para aspirantes a inspector migratorio que deseen formarse en el área policial.
SNM abre inscripciones digitales para aspirantes a inspector
El proceso de inscripción será totalmente digital, por lo que no se recibirá documentación física. Los interesados deben acceder al formulario mediante un código QR, en el cual deberán llenar sus datos personales y responder preguntas específicas requeridas para el proceso de selección.
La convocatoria busca fortalecer la formación y capacitación del personal migratorio, garantizando profesionales calificados para cumplir con las funciones de control y seguridad en los puntos de ingreso y salida del país.