Alcaldía de Panamá invita a empresas a participar del Desfile de Navidad 2025.

La Alcaldía de Panamá invitó a todas las empresas interesadas en participar en el Desfile Navideño 2025, denominado “Festival Internacional Navideño 2025: City of the Stars”, a inscribirse a través del sitio web oficial https://ptycity.mupa.gob.pa/navidad-2025/, y completar el formulario con el nombre de la empresa, cargo, correo electrónico y número de contacto por WhatsApp.
La Alcaldía destacó que esta celebración tendrá un impacto cultural, económico y turístico, posicionando a Panamá como una capital vibrante, inclusiva y alegre.
Hasta la fecha, 20 empresas ya se han inscrito para participar en los diferentes eventos, y se ha confirmado la participación de más de 50 delegaciones de entidades públicas y privadas de todo el país.