Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 16:48

Alcaldía de Panamá invita a empresas a participar del Desfile de Navidad 2025

La Alcaldía de Panamá destacó que esta celebración tendrá un impacto cultural, económico y turístico en la capital.

Alcaldía de Panamá invita a empresas a participar del Desfile de Navidad 2025.

Alcaldía de Panamá invita a empresas a participar del Desfile de Navidad 2025.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá invitó a todas las empresas interesadas en participar en el Desfile Navideño 2025, denominado “Festival Internacional Navideño 2025: City of the Stars”, a inscribirse a través del sitio web oficial https://ptycity.mupa.gob.pa/navidad-2025/, y completar el formulario con el nombre de la empresa, cargo, correo electrónico y número de contacto por WhatsApp.

Las empresas podrán optar por participar en el desfile del domingo 14 de diciembre en la ruta de Calle 50, con un carruaje de 24 x 12 pies, o sumarse a las más de 50 activaciones, decoraciones e iluminaciones de parques y concursos que se realizarán en el distrito capital. También podrán patrocinar alimentos o bebidas durante las festividades.

La Alcaldía destacó que esta celebración tendrá un impacto cultural, económico y turístico, posicionando a Panamá como una capital vibrante, inclusiva y alegre.

Hasta la fecha, 20 empresas ya se han inscrito para participar en los diferentes eventos, y se ha confirmado la participación de más de 50 delegaciones de entidades públicas y privadas de todo el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá anuncia el Festival Internacional Navideño 2025 "City of Stars" en Calle 50

Alcaldía de Panamá otorga permisos para ventas en los desfiles

Feria de salud mental por la Alcaldía de Panamá con servicios gratuitos este viernes

Recomendadas

Más Noticias