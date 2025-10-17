Alcaldía de Panamá invita a empresas a participar del Desfile de Navidad 2025.

La Alcaldía de Panamá invitó a todas las empresas interesadas en participar en el Desfile Navideño 2025, denominado “Festival Internacional Navideño 2025: City of the Stars”, a inscribirse a través del sitio web oficial https://ptycity.mupa.gob.pa/navidad-2025/ , y completar el formulario con el nombre de la empresa, cargo, correo electrónico y número de contacto por WhatsApp.

Las empresas podrán optar por participar en el desfile del domingo 14 de diciembre en la ruta de Calle 50, con un carruaje de 24 x 12 pies, o sumarse a las más de 50 activaciones, decoraciones e iluminaciones de parques y concursos que se realizarán en el distrito capital. También podrán patrocinar alimentos o bebidas durante las festividades.

La Alcaldía destacó que esta celebración tendrá un impacto cultural, económico y turístico, posicionando a Panamá como una capital vibrante, inclusiva y alegre.

Hasta la fecha, 20 empresas ya se han inscrito para participar en los diferentes eventos, y se ha confirmado la participación de más de 50 delegaciones de entidades públicas y privadas de todo el país.