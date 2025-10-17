Megajornada de reducción de mora quirúrgica llega al Hospital Rafael Estévez de Aguadulce

Este fin de semana, la Caja de Seguro Social (CSS) realizará una megajornada extraordinaria de reducción de mora quirúrgica en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, con el propósito de beneficiar a 64 pacientes que han permanecido en lista de espera por largos periodos.

El hospital ha habilitado dos quirófanos para esta jornada, que se desarrollará desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de octubre.

Para esta iniciativa, tres oftalmólogos procedentes de distintas instalaciones de la CSS a nivel nacional se trasladaron a Aguadulce, junto con un equipo de anestesiólogos, personal de enfermería y administrativo, que apoyará las intervenciones.

La CSS mantiene a nivel nacional un programa de megajornadas de consultas, procedimientos y cirugías, con el cual ha logrado reducir en un 38.3 % la mora quirúrgica, beneficiando a más de 18,000 asegurados.