Veraguas Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 07:51

PGN: Aprehenden a una pareja por presunto abuso contra un menor; la mujer era su nana

Una mujer y su esposo fueron aprehendidos en Veraguas por presuntos delitos sexuales contra un menor. La detenida era la nana de la víctima, informó la PGN.

Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que una mujer y su esposo fueron aprehendidos durante diligencias efectuadas por la Sección de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Veraguas, por su presunta vinculación con los delitos de actos libidinosos y corrupción de menores.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer trabajaba como “nana” de la víctima, lo que le permitía cercanía y acceso al entorno del menor. Las autoridades investigan la posible participación de ambos detenidos en los hechos denunciados.

Los implicados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes para sustentar la imputación de cargos y solicitar las medidas cautelares pertinentes.

La PGN reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, e instó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de abuso o explotación sexual infantil.

