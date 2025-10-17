PGN: Aprehenden a una pareja por presunto abuso contra un menor; la mujer era su nana

La Procuraduría General de la Nación ( PGN ) informó que una mujer y su esposo fueron aprehendidos durante diligencias efectuadas por la Sección de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Veraguas, por su presunta vinculación con los delitos de actos libidinosos y corrupción de menores.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer trabajaba como “nana” de la víctima, lo que le permitía cercanía y acceso al entorno del menor. Las autoridades investigan la posible participación de ambos detenidos en los hechos denunciados.

Los implicados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes para sustentar la imputación de cargos y solicitar las medidas cautelares pertinentes.

La PGN reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, e instó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de abuso o explotación sexual infantil.