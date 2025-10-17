Presidente Mulino felicita a María Corina Machado por su Nobel de la Paz

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación telefónica con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien felicitó por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, anunciado el pasado viernes 10 de octubre.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, Machado expresó al mandatario panameño que el reconocimiento representa “un premio a toda Venezuela; a todos los panameños y latinoamericanos que defienden la democracia en sus países”.

Presidente Mulino envía felicitaciones por su Premio Nobel de la Paz 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979000312469033277&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, felicitó vía telefónica a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, por el galardón de Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado el pasado viernes 10 de octubre.



La comunicación, que se extendió por aproximadamente 20 minutos, se desarrolló en un tono cordial. Durante el intercambio, Machado agradeció a Mulino por su apoyo y por su firme posición en defensa de los valores democráticos a nivel internacional.

El Gobierno panameño reiteró su compromiso con la promoción de la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos en la región, subrayando la importancia de fortalecer los lazos diplomáticos con aquellos países y líderes que promueven la democracia.