17 de octubre de 2025

Presidente Mulino objeta parcialmente el Proyecto de Ley 100 de Pandeportes

El presidente José Raúl Mulino objetó parcialmente el Proyecto de Ley 100 por duplicar funciones de Pandeportes y carecer de fuente de financiamiento.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó parcialmente el Proyecto de Ley 100, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995, la cual reorganiza el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y crea el Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas.

De acuerdo con la Presidencia de la República, la objeción se fundamenta en que el proyecto duplica funciones que ya son ejercidas legalmente por Pandeportes, lo cual “contraviene la regulación integral del deporte, la recreación y la actividad física en Panamá”.

El documento señala que, aunque la propuesta busca facilitar el acceso de los atletas a becas deportivas en universidades extranjeras, esta labor ya forma parte de los programas existentes que Pandeportes desarrolla junto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

Asimismo, el Ejecutivo advirtió que la iniciativa no identifica una fuente de financiamiento ni dispone de una disponibilidad presupuestaria clara que garantice su ejecución responsable. Esto, según la Presidencia, podría contravenir las normas constitucionales y presupuestarias, afectando la capacidad del Estado para administrar de forma eficiente los recursos públicos de acuerdo con las políticas nacionales vigentes.

“La decisión se adoptó luego de recibir los aportes técnicos de Pandeportes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el IFARHU, identificándose razones para objetar de manera parcial por inexequible e inconveniente los artículos 31-M y 31-N, numeral 5 del proyecto”, puntualizó el comunicado oficial.

