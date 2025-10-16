Presidente Mulino y la OEA analizan la situación geopolítica regional

El presidente de la República , José Raúl Mulino, sostuvo este jueves una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en la que abordaron los principales retos geopolíticos del hemisferio y los esfuerzos del organismo por promover la paz, la prosperidad, la democracia y la no discriminación en la región.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en la importancia de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en República Dominicana, donde los Jefes de Estado y de Gobierno del continente discutirán sobre temas políticos compartidos, valores comunes y estrategias conjuntas frente a los desafíos actuales y futuros del hemisferio.

Presidente Mulino y la OEA fortalecen la cooperación regional

image

Ramdin expresó su respaldo a la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que tendrá lugar en 2026, destacando el papel histórico del país como punto de encuentro de las Américas. Este evento, convocado originalmente por Simón Bolívar, buscaba la unión y cooperación entre los nuevos Estados del continente.

Como parte de la conmemoración, Panamá será sede de una Cumbre de Presidentes apoyada por la OEA, reafirmando su rol como espacio de diálogo y diplomacia regional.

El mandatario panameño también subrayó el liderazgo de Panamá dentro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), otro foro de integración que impulsa soluciones basadas en el diálogo y la cooperación entre los países miembros para fortalecer los valores democráticos y la estabilidad regional.