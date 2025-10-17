Un vehículo cayó a orillas del Lago Bayano , y dos personas fueron rescatadas por unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), informaron fuentes oficiales.

Rescatan a dos personas tras caer su auto al Lago Bayano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979202915475521635&partner=&hide_thread=false Dos personas fueron rescatadas por unidades del Cuerpo de Bomberos (@BCBRP), luego de que el auto en el que se trasladaban cayó a orillas del Lago Bayano.



Los afectados fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Médica, Emergencias y Rescate (SAMER). pic.twitter.com/KomrnYdu00 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2025

Los afectados recibieron atención inmediata por personal del Servicio de Atención Médica, Emergencias y Rescate (SAMER) antes de ser trasladados a un centro médico para su evaluación y seguimiento.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir cerca de cuerpos de agua y respetar las señalizaciones de tránsito para evitar accidentes similares. Las causas del incidente están siendo investigadas por las autoridades competentes.