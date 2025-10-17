Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 10:16

Rescatan a dos personas tras caer su auto al Lago Bayano

Dos personas fueron rescatadas por bomberos tras caer su vehículo al Lago Bayano. Fueron atendidas por SAMER y trasladadas para evaluación médica.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un vehículo cayó a orillas del Lago Bayano, y dos personas fueron rescatadas por unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), informaron fuentes oficiales.

Los afectados recibieron atención inmediata por personal del Servicio de Atención Médica, Emergencias y Rescate (SAMER) antes de ser trasladados a un centro médico para su evaluación y seguimiento.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir cerca de cuerpos de agua y respetar las señalizaciones de tránsito para evitar accidentes similares. Las causas del incidente están siendo investigadas por las autoridades competentes.

