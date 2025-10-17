Un vehículo cayó a orillas del Lago Bayano, y dos personas fueron rescatadas por unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), informaron fuentes oficiales.
Rescatan a dos personas tras caer su auto al Lago Bayano
Los afectados recibieron atención inmediata por personal del Servicio de Atención Médica, Emergencias y Rescate (SAMER) antes de ser trasladados a un centro médico para su evaluación y seguimiento.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir cerca de cuerpos de agua y respetar las señalizaciones de tránsito para evitar accidentes similares. Las causas del incidente están siendo investigadas por las autoridades competentes.